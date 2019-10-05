وزير الطاقة التركي: سفينة ”ياووز“ تبدأ قريبًا التنقيب قبالة قبرص‎

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز اليوم السبت، إن إحدى سفن التنقيب عن النفط والغاز التركية في شرق البحر المتوسط ”ستبدأ قريبًا التنقيب جنوب غرب قبرص“ في الوقت الذي تتنازع فيه تركيا وقبرص على الحقوق البحرية في المنطقة.

أضاف دونميز على ”تويتر“، ”سفينتنا للتنقيب ياووز وصلت إلى موقع جيزولييورت 1، نأمل أن تبدأ سفينتنا التنقيب بأسرع ما يمكن بعد استكمال جميع التجهيزات“.

ومنذ سنوات تتنازع تركيا وقبرص على ملكية الموارد الموجودة في شرق البحر المتوسط، لكن النزاع احتدم بينهما في الآونة الأخيرة.

وأعلنت تركيا يوم الخميس، أنها أرسلت سفينة التنقيب عن النفط والغاز ”ياووز“ إلى المياه قبالة جنوب قبرص حيث منحت السلطات القبرصية اليونانية بالفعل حقوق التنقيب عن المواد الهيدروكربونية لشركات إيطالية وفرنسية.

وقامت تركيا بالفعل بحفر بئرين في المياه إلى الشرق والغرب من الجزيرة، مما أثار احتجاجات قوية من نيقوسيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.