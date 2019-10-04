النفط يرتفع مع توقع أكبر خسارة أسبوعية

ارتفعت العقود الآجلة للنفط قبيل نهاية الأسبوع، لكنها تظل متجهة صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية بفعل مخاوف من أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أكبر سيلحق الضرر بالطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 12 سنتًا أو 0.2 % إلى 57.83 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 % إلى 52.54 دولار للأوقية.

لكن في الأسبوع، انخفض برنت 6.6 % مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر/ كانون الأول. وخام غرب تكساس الوسيط متراجع بنسبة ستة بالمئة منذ بداية الأسبوع وهو أكبر هبوط منذ يوليو/ تموز.

وأُضيفت بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات الأمريكي ونمو الوظائف أمس الخميس، إلى القلق حيال الطلب العالمي على النفط، وفاقمت المخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة منذ فترة طويلة قد تدفع الاقتصاد العالمي صوب الركود.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أمس الخميس، إن أكبر دولة مُصدرة للنفط الخام في العالم استعادت إنتاج النفط بالكامل بعد هجمات على منشأتين تابعتين للمملكة الشهر الماضي، مما أدى إلى تعطل ما يزيد على 5% من إمدادات الخام العالمية.

لكن بيانات صادرة في الآونة الأخيرة بشأن تباطؤ أنشطة إنتاج النفط الصخري والحفر في الولايات المتحدة قدمت بعض الدعم للخام.