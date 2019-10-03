السعودية تؤكد جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات العالم من النفط، كونها مورد الطاقة الأول في العالم، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية ”واس“.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة لأسبوع الطاقة الروسي المنعقدة بموسكو، تحت عنوان ”المحافظة على الترابط في مجال الطاقة في عالم غير مستقر“.

وأشار الوزير السعودي إلى الجهود التي بذلتها المملكة لاستعادة القدرات الإنتاجية للنفط خلال 72 ساعة لما كانت عليه، بعد تعرض مرافق النفط في بقيق وخريص لاعتداء، بما يعزز مكانة المملكة كونها مورد النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالًا.

وقال الأمير عبدالعزيز إنه ”بالنسبة للساعات الـ72 الأولى للاعتداء على معمل النفط في بقيق وخريص، فإنها كانت بمثابة تدريب لي على نحو ما، فقط كي أؤكد أنني ما زلت على مستوى المهمة التي أضطلع بها“.

وتابع: ”لكنني لم أكن أستطيع الاضطلاع بالمهمة لولا الدعم الذي تلقيته من سائر الحكومة السعودية، ومن مختلف الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها أرامكو“.

وأكد أنه خلال الـ72 ساعة الأولى ”سعينا أول شيء إلى استعادة قدراتنا، والمحافظة على سمعتنا، ونحن على نحو أو آخر نضطلع بمسؤوليتنا، للقيام بمهمتنا الرئيسة، والتي تتمثل على وجه التحديد في الاستمرار في أن نكون أكثر مورّد للنفط من حيث الموثوقية والأمان والاستقلالية، وقد نجحنا في ذلك في وقت وجيز جدًا“.