تركيا تواصل استفزاز قبرص: مستمرون في التنقيب شرقي المتوسط

واصلت تركيا استفزازها لقبرص، باستمرار عملية التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسّمة، رغم تهديد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها ”غير المشروعة“.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن سفينة التنقيب التركية ”ياووز“ تسير نحو بئر ”غوزال يورت-1“ لمواصلة أعمال التنقيب في البحر المتوسط.

جاء ذلك في تغريدة له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، الخميس.

Yavuz Sondaj gemimiz yeni bir seferde… Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız.???????? pic.twitter.com/bmq7RNHW1f — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 3, 2019

وأوضح أن ”سفينة ياووز في رحلة جديدة، فهي تتجه، وعلمنا يرفرف فوقها، إلى بئر ”غوزال يورت -1″؛ لإجراء تنقيب فيها، وهي تقع في الجزء البحري من شمال قبرص التركية، ولن نتوقف من أجل تقديم مواردنا الطبيعية لخدمة شعبنا“.

وستواصل سفينة ”ياووز“ أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط، حتى كانون الثاني/ يناير 2020.

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل حادة من قبل كلّ من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، الذي كرّر مرارًا تحذيراته لأنقرة.

وأطلق اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، سباقًا لاستكشاف الثروات الكامنة في قعر البحر، وأثار توترات بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا.