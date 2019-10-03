أسعار النفط قرب أدنى مستوى في شهرين وسط مخاوف ضعف الطلب‎

تراجعت عقود النفط الآجلة في تعاملات الخميس، قرب أدنى مستوياتها في شهرين، وسط تخوفات من ضعف الطلب العالمي على الخام.

والأربعاء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة مفاجئة، الأسبوع المنتهي بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول، بواقع 3.1 مليون برميل.

وتطغى تخوفات النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط، على الرغم من استمرار توترات جيوسياسية في المنطقة، وأخرى تجارية بين بكين وواشنطن.

وبحلول الساعة (06:38 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.14% أو 8 سنتات إلى 57.60 دولار للبرميل.

بينما استقرت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني، عند 52.59 دولار للبرميل، دون تغيير عن إغلاق الأربعاء.

وتظهر تطورات أسعار النفط أن اتفاقية خفض الإنتاج التي ينفذها تحالف ”أوبك+“ منذ مطلع 2019 حتى مارس/ آذار 2020، بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا لها أثر محدود على تماسك سعر البرميل.