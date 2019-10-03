مؤسسة النفط الليبية تحذر من تراجع إنتاجها

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، من انخفاض حاد في إنتاج النفط في البلاد، خلال الأشهر التسعة المقبلة، في حال عدم تسلم مخصصاتها المالية من الحكومة.

وقالت المؤسسة، في بيان لها الأربعاء، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لم يسلمها المخصصات المالية الخاصة بالتشغيل والعمل في التوقيتات المحددة.

وأوضحت أن المجلس الرئاسي خفض للمرة الثانية الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها بمبلغ 250 مليون دولار.

ونوهت مؤسسة النفط بأنها حققت إيرادات، خلال أغسطس/ آب الماضي، بلغت ملياري دولار بانخفاض قدره 117 مليون دولار أمريكي مقارنة بيوليو/ تموز.

وقال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، في البيان نفسه، إن المؤسسة يمكن أن تزيد الإنتاج بشكل كبير، لكن ”لن يكون ذلك ممكنًا إلا عند توفير الميزانيات“ التشغيلية للمؤسسة.

وحذر من أنه في حال عدم تسلم المخصصات المالية، فإن إنتاج النفط الليبي سينخفض بمئات الآلاف من البراميل يوميًّا؛ ما سيؤثر سلبًا على الدخل القومي.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًّا، بشأن البيان.

وتقود المؤسسة الوطنية للنفط منذ عقود، صناعة الخام في البلاد، وتقوم بتزويد مختلف المحافظات بحاجتها من البترول ومشتقاته، وتقود قطاع تصدير الخام عبر الحدود.