ذروة قياسية لأسعار شحن النفط الأمريكي لآسيا وسط عقوبات

قال متعاملون وسماسرة سفن إن أسعار استئجار ناقلات الخام الأمريكي المتجهة إلى آسيا سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق الأربعاء وسط شح السفن جراء العقوبات الأمريكية على شركة نقل صينية عملاقة.

واستأجرت اس.كيه إنرجي، أكبر شركة تكرير كورية جنوبية، ناقلة عملاقة لشحن الخام الأمريكي إلى كوريا الجنوبية في نوفمبر/ تشرين الثاني مقابل عشرة ملايين دولار، وهو أعلى سعر على الإطلاق لنقل شحنة من الساحل الأمريكي على خليج المسكيك إلى آسيا، حسبما أفاد مصدران مطلعان. ولم يتسن التواصل مع اس.كيه للحصول على تعليق.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على وحدتين لشركة كوسكو الصينية بدعوى انخراطها في نقل الخام من إيران.

وقال متعاملون وسماسرة سفن إن العقوبات جعلت مصدري الخام من الساحل الأمريكي يحجمون عن استئجار السفن المرتبطة بكوسكو.

وتملك إحدى الوحدتين – كوسكو لسفن الناقلات (داليان) – وتدير ما لا يقل عن 36 ناقلة خام ومنتجات مكررة، منها 18 ناقلة عملاقة أو فائقة الضخامة، بحسب مصادر ملاحية وبيانات رفينيتيف.