روسيا: سنواصل التعاون مع السعودية في مجال الطاقة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده والسعودية تعتزمان مواصلة التعاون في مجال الطاقة.

وقال بيسكوف إن“الإرادة السياسية لقيادة البلدين، تؤكد أن التعاون بين روسيا والسعودية في قطاع الطاقة سيستمر“، بحسب إعلام روسي.

ولفت إلى تشابه المصالح بين موسكو والرياض، وهما أكبر منتجين للنفط في العالم، ما جعل البلدين قاطرة الاتفاق داخل ”أوبك +“.

ويتألف تحالف ”أوبك +“ من الدول الأعضاء في ”أوبك“ إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا.

وتقود السعودية وروسيا التحالف المعروف باسم ”أوبك +“، لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية آذار/مارس 2020.

ومطلع أيلول/سبتمبر الماضي، قال بيسكوف، إن تغيير وزير الطاقة السعودي“لن يؤثر على إرادة موسكو والرياض للتعاون“.

ومنتصف سبتمبر الماضي، قال بيسكوف إنه من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية، وسيتم إعلان الموعد الدقيق بالاتفاق مع الجانب السعودي.

ومؤخرًا، قال السفير السعودي لدى موسكو رائد بن خالد قرملي، إن الزيارة ستتم منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وفي أكتوبر 2017، زار الملك سلمان روسيا تلبية لدعوة من الرئيس بوتين، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أوجه التعاون.