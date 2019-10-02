بومبيو يتساءل: ”هل سيحاسب العالم إيران؟“

تساءل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، تعليقًا على صورة لناقلة النفط الإيرانية ”أدريان داريا1“ وهي تفرغ حمولتها قرب سواحل سوريا، ”هل سيحاسب العالم إيران“.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في ”تويتر“ : ”رغم وعود وزير خارجية إيران ظريف للمملكة المتحدة بأن أدريان داريا1 لن تسلّم حمولتها من النفط إلى سوريا، إلا أنها تنقل النفط أمام الساحل السوري، هل سيحاسب العالم إيران إن وصل هذا النفط إلى سوريا؟“.

Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 2, 2019

ويأتي تعليق بومبيو بعد أسابيع من إفراج حكومة جبل طارق التابع لبريطانيا عن السفينة التي تحمل 2.1 مليون برميل نفط، بعد تعهد طهران بعدم إرسالها إلى سوريا، حسب سلطات الإقليم.

ومنتصف آب/ أغسطس الماضي، أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة، بعد احتجازها في الـ 4 من تموز/ يوليو، للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطًا إيرانيًّا إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت سلطات جبل طارق أنها أفرجت عن الناقلة إثر تلقيها تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولتها في سوريا.

وأدرجت واشنطن الناقلة على قائمة العقوبات، بداعي توفيرها الدعم للحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية.