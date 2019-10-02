انخفاض مفاجئ بمخزونات الخام الأمريكية يرفع أسعار النفط

انتعشت أسعار النفط بعد أن تراجعت على مدى عدة أيام بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات الخام الأمريكية وطغت على أثر بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة أدت لهبوط أسواق الأسهم العالمية.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 47 سنتًا أو 0.8% إلى 59.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، ليعوض جزءًا من الخسائر التي تكبدها في الجلسات الثلاث الفائتة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.29 دولار للبرميل بارتفاع 67 سنتًا، ما يعادل 1.3%.

وأغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق منخفضًا عند التسوية أمس الثلاثاء للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ بداية العام الجاري، بعد أن نزل نشاط التصنيع في أمريكا لأقل مستوى في عشرة أعوام بسبب توترات التجارة الأمريكية الصينية التي تضغط على الصادرات.

وقلص النفط جزءًا من الخسائر بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء تراجع مخزونات الخام الأمريكية بواقع 5.92 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون زيادتها بمقدار 1.6 مليون برميل.

وأسعار النفط حاليًا أقل من مستوياتها قبل هجمات 14 سبتمبر/أيلول على منشأتي نفط سعوديتين مع استئناف أكبر دولة مصدرة للخام الإنتاج بالكامل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في إيران عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله، اليوم الأربعاء، إنه سيكون على استعداد للقاء وزير الطاقة السعودي وهو في موسكو.

وقال الوزير عقب وصوله إلى موسكو لحضور اجتماع منتدى للدول المصدرة للغاز: ”سوق الطاقة يجب أن تكون غير مسيسة لمنع التدخل الأحادي غير المشروع“.