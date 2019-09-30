أسعار النفط تتراجع متأثرة باستمرار ضعف الآفاق الاقتصادية للصين

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع بقاء الآفاق الاقتصادية للصين ضعيفة، حتى مع تحسن بيانات التصنيع، في ظل ضغط الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة على نمو الطلب لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 55.88 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات، أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات ارتفع إلى 49.8 في أيلول/ سبتمبر، بتحسن طفيف عما كان متوقعًا وبزيادة عن 49.5 في آب/ أغسطس. لكنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.

والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المقرر أن ينهي برنت شهر أيلول/ سبتمبر مرتفعًا 2.1%، وهي أول زيادة على أساس شهري منذ حزيران/ يونيو، إذ تلقت الأسعار دعمًا من هجوم غير مسبوق على منشأتي نفط سعوديتين في 14 أيلول/ سبتمبر خفض إنتاج المملكة للنصف. ومن المقرر أن ينهي غرب تكساس الوسيط الشهر مرتفعًا 1.4%.