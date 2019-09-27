النفط يتراجع بفعل تبدد المخاوف بشأن الإمدادات السعودية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد انحسار المخاوف بشأن حدوث تعطيلات كبيرة للإمدادات بعد تعافٍ أسرع من المتوقع لإنتاج النفط الخام السعودي، فضلًا عن بيانات اقتصادية جديدة من الصين، أنعشت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

يقول محللون إن العودة السريعة لإنتاج النفط في السعودية أكبر مُصدر للخام في العالم، بعد أقل من أسبوعين على هجمات 14 سبتمبر/ أيلول، محت علاوات المخاطر ودفعت أسعار الخام للانخفاض.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى ”أواندا“: ”أسعار النفط تواصل التراجع بعد انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين في أغسطس/ آب، مما يعزز المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواصل التباطؤ“.

وأعلنت الشركات الصناعية الصينية، عن انكماش الأرباح في أغسطس/ آب، لتخالف ارتفاعًا لفترة وجيزة حققته في الشهر السابق، في الوقت الذي يضغط فيه ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة على ميزانيات الشركات.

وبحلول الساعة 0603 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 49 سنتًا أو 0.8%، مقارنة بمستوى الإغلاق السابق إلى 62.25 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 23 سنتًا أو 0.4% إلى 56.18 دولار للبرميل.

والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط منخفضة 3.3%، منذ بداية الأسبوع، لتتكبد بذلك خسائر أسبوعية للأسبوع العاشر على التوالي، بينما برنت منخفض 3.2% في الأسبوع، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع.

وتتعرض الأسعار لضغوط أيضًا، جراء زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية، الأسبوع الماضي.

ويتوقع محللون أن ترتفع المخزونات الأمريكية بشكل أكثر في الأجل القريب، مما يعزز الضغط على الأسعار، إذ تخفض المصافي الأمريكية معدلات التشغيل بسبب إجراء أعمال صيانة.