لبنان يسعى لحفر أول بئر نفطية مطلع 2020

أعلنت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني، يوم الخميس، أن بلادها ستدخل على الخارطة النفطية، وتسعى لحفر أول بئر في كانون الثاني يناير المقبل.

ويقدر حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من النفط عند 865 مليون برميل، ومن الغاز عند 96 تريليون قدم مكعبة.

ولم تشر بستاني التي كانت تتحدث خلال منتدى بيروت الدولي للطاقة، إلى الخلافات الحدودية مع إسرائيل والتي تعرقل حتى اليوم تنفيذ أية عمليات استخراج للخام.

ويخوض لبنان نزاعًا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في كانون الثاني يناير2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ورفض لبنان مقترحًا أمريكيًا في 2012 يقوم على منح 360 كم مربعًا من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.

ويمكن لثروة النفط والغاز، أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام، الذي بلغ حتى نهاية منتصف 2019، نحو 86 مليار دولار.