مصادر تكشف عن تعيين أول مدير دفاتر لطرح ”أرامكو“ الأولي

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ”أرامكو“ السعودية عينت ”اس.ام.بي.ٍسي نيكو“ للأوراق المالية كمدير دفاتر لطرحها العام الأولي، لتصبح أول شركة مالية يابانية تفوز بدور في الصفقة العملاقة.

وعينت ”أرامكو“ أكثر من 10 بنوك بعضها أمريكي وأوروبي لإدارة الطرح الأولي مع سعيها لطرق قاعدة مستثمرين عالميين أوسع نطاقًا للإدراج المحلي المحتمل في الرياض، لنحو 1% من أسهم الشركة بقيمة تبلغ 20 مليار دولار.

ويأتي اختيار لاعب مالي ياباني وسط تكهنات بأن طوكيو قد تكون وجهة خارجية محتملة لإدراج ”أرامكو“.

ونقلت وكالة ”جيجي“ اليابانية عن أكيرا كيوتا الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة اليابان، مالكة بورصة طوكيو للأسهم، أن المجموعة تواصلت مع ”أرامكو“ السعودية لعقد اجتماع محتمل مع مسؤولي الشركة، الذين يخططون لزيارة اليابان في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأحجم متحدث باسم ”اس.ام.بي.سي نيكو“، وحدة الوساطة المالية لبنك مجموعة ”سوميتومو ميتسوي“ المالية الياباني، عن التعليق، ولم ترد ”أرامكو“ حتى الآن على طلب التعليق.

ولم يختر المسؤولون السعوديون بعد وجهة خارجية للإدراج، وهو ما سيكون المرحلة التالية من بيع الأسهم المتوقع أن يبلغ حجمه 100 مليار دولار بعد الشق المحلي المزمع على بورصة تداول.

والإدراج هو حجر الزاوية لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد السعودي بدلًا من الاعتماد على النفط، وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل.

ووردت أنباء سابقة بأن ”أرامكو“ خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار ”وجي.آي.سي“ السنغافورية وصناديق ثروة سيادية أخرى للاستثمار في الشق المحلي من إدراج شركة النفط العملاقة، مع سعيها للوصول بالتقييم إلى تريليوني دولار.