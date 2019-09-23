إيران: الناقلة البريطانية أكملت جميع الإجراءات ويمكنها الإبحار

أعلن السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، اليوم الإثنين، أنّ الناقلة البريطانية ”ستنا أمبيرو“ التي احتجزها الحرس الثوري في 19 من تموز/يوليو الماضي، أكملت إجراءاتها القضائية والقانونية، ويمكنها المغادرة.

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، أنّ ”الناقلة التي تحمل العلم البريطاني ستنا امبيرو، وفقًا لإتمام العملية القضائية والقانونية، أصبحت الآن حرة في المغادرة“.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحافي، إنّ ”طهران أفرجت عن ناقلة النفط السويدية التي كانت ترفع العلم البريطاني“.

وأضاف أنّ ”الإجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار“، من دون أن يحدد موعدًا يسمح للناقلة البريطانية بالإبحار.

وفي 19 تموز/يوليو، قام عناصر من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، باحتجاز الناقلة ”ستينا إمبيرو“ في مضيق هرمز، بذريعة انتهاك قوانين الملاحة واصطدامها بقارب صيد إيراني أدى إلى جرح أحد طاقمه.

وجرى نقل الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس جنوب إيران، وطالبت العديد من دول العالم طهران بالإفراج عن الناقلة.