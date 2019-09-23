خبير إيراني: طهران لا تمتلك استراتيجية واضحة لتصدير النفط

اعتبر الخبير الإيراني في مجال الطاقة، ”صادق مرداني“، أن الحكومة الإيرانية ”لا تمتلك أي استراتيجية أو برنامج واضح لتصدير منتجات النفط“؛ في ظل العقوبات الدولية المعنية بحظر النفط الإيراني.

وقال مرداني في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: ”إن صناعة النفط الإيراني خلال مواجهتها العقوبات الأمريكية لجأت لأساليب مختلفة لبيع المنتجات النفطية، حيث كشفت هذه الأساليب أن الحكومة لا تمتلك أي استراتيجية واضحة في هذا الأمر“.

وأضاف: ”أن عدم وجود استراتيجية واضحة أدى إلى تخبط الدولة في مجال تصدير النفط، ومع ذلك تعمل الحكومة على تصدير النفط الخام“، وفق ما ذكرت صحيفة ”كيهان.لندن“، اليوم الإثنين.

وأكد الخبير الإيراني، أن حكومات الجمهورية الإسلامية ”فشلت في تطوير صناعة منتجات النفط والبتروكيماويات على مدار أربعين عامًا“، معتبرًا أن ”آثار العقوبات الدولية على النفط الإيراني كان من الممكن أن تكون أقل حدة في حال تطورت صناعة النفط“.

وتابع: ”لو كانت تجارة وصناعة النفط في إيران تتمتع بتطوير وتنمية مقبولة خلال العقود السابقة، لكنا وجدنا أساليب وأدوات مجدية لبيع النفط في الظروف الراهنة، بينما تنفيذ هذا الأمر اليوم غير ممكن بالمرة“. موضحًا أن ”عزوف المشترين عن استيراد النفط الإيراني بسبب العقوبات على قطاع النفط، فضلًا عن تقيد الشركة الوطنية للنفط لبيع شحنات النفط تُعد أبرز ملامح فشل استراتيجية إيران في ملف صادرات النفط“.

ويشهد قطاع النفط الإيراني في المرحلة الراهنة تراجعًا غير مسبوق في معدل الإنتاج والصادرات؛ نتيجة العقوبات الأمريكية على هذا القطاع، حيث أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمها تصفير صادرات النفط الإيراني في خضم جهودها لوقف نظام طهران عن دعم الإرهاب في المنطقة.