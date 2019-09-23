ترجيح استعادة السعودية لكامل إنتاجها النفطي مطلع الأسبوع المقبل

قال مصدر مطلع، يوم الإثنين، إن السعودية استعادت حوالي 75% من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية، وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر لـ“رويترز“، أن إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميًا، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميًا.

وأوقفت الهجمات على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، 5.7 مليون برميل يوميًا، أو أكثر من نصف إنتاج المملكة من النفط.

ويقول المسؤولون السعوديون، إن الإنتاج سيعود بكامل طاقته، بنهاية سبتمبر/ أيلول.