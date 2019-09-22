مالك الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران يتوقع الإفراج عنها اليوم‎

قال الرئيس التنفيذي للشركة السويدية المالكة للناقلة ”ستينا إمبيرو“، التي ترفع علم بريطانيا وتحتجزها طهران، منذ 19 تموز/ يوليو الماضي، إنّه تلقى معلومات باحتمال الإفراج عنها، اليوم الأحد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”ستينا بالك“، إريك هانيل، للتلفزيون السويدي: ”تلقينا معلومات صباح اليوم بأنهم سيفرجون عن السفينة ستينا إمبيرو، على ما يبدو في غضون ساعات. لذلك نفهم أنه تم اتخاذ القرار السياسي للإفراج عنها“.
واحتجزت إيران الناقلة؛ بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق، قبل أن تفرج عنها سلطات المنطقة.