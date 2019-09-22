مالك الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران يتوقع الإفراج عنها اليوم‎

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قال الرئيس التنفيذي للشركة السويدية المالكة للناقلة ”ستينا إمبيرو“، التي ترفع علم بريطانيا وتحتجزها طهران، منذ 19 تموز/ يوليو الماضي، إنّه تلقى معلومات باحتمال الإفراج عنها، اليوم الأحد. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”ستينا بالك“، إريك هانيل، للتلفزيون السويدي: ”تلقينا معلومات صباح اليوم بأنهم سيفرجون عن السفينة ستينا إمبيرو، على ما يبدو في غضون ساعات. لذلك…