”الطاقة الفلسطينية“: إسرائيل تبتز الحكومة بتوقيع اتفاقية مجحفة أو قطع الكهرباء

اتهم رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، شركة الكهرباء الإسرائيلية بابتزاز الحكومة عبر تقليص التيار الكهربائي.

وقال ملحم في تصريح لصوت ”فلسطين اليوم“، الأحد، إن ”هذا القرار المجحف يهدف إلى حمل الحكومة على توقيع اتفاقية تحمل تكلفة عالية ولا تسمح لشركة النقل الوطنية بالعمل في المناطق المصنفة ج“.

واعتبر ملحم أن ”تقليص التيار الكهربائي يأتي في إطار العقاب الجماعي لشعبنا“، مبينًا أنه ”سيتم قطع التيار الكهربائي عن بعض القرى في رام الله وبيت لحم، لمدة ساعتين يوميًا، ابتداء من اليوم“.

وتبدأ شركة الكهرباء الإسرائيلية، اليوم الأحد، قطع الكهرباء عن مناطق واسعة في 3 مدن فلسطينية، هي: رام الله وأريحا وبيت لحم؛ بحجة تراكم الديون على شركة كهرباء القدس.

وذكرت شركة الكهرباء أن الجانب الإسرائيلي سيبدأ فعليًا بتقنين وقطع التيار اعتبارًا من 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري، ولساعات محددة حتى إشعار آخر.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس ومديرها العام هشام العمري، إن ”إجمالي الدين المستحق على شركة كهرباء القدس، يبلغ 1.3 مليار شيكل (367 مليون دولار أمريكي)، منها 600 مليون شيكل تم تجميدها خلال تفاهمات سابقة مع الحكومة والشركة الإسرائيلية“.