العراق يشكل لجنة تقصي حقائق بشأن صادرات نفط إقليم كردستان‎

قررت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي اليوم السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط إقليم كردستان شمال العراق.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب، فإن لجنة النفط والطاقة عقدت اليوم اجتماعها برئاسة النائب هيبت الحلبوسي لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بقطاعي النفط والغاز.

وقال البيان، إنه ”جرى خلال الاجتماع مناقشة الدعوة الموجهة من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان (في شمال العراق) إلى لجان النفط والطاقة، والقانونية، والمالية“.

وأضاف أنه ”تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن نفط الإقليم تضم 7 نواب من اللجنة على أن تقدم تقريرها إلى رئاسة لجنة النفط خلال مدة أسبوعين من تشكيلها“.

ونصّت بنود موازنة 2019 على أن تتولى الحكومة الاتحادية تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان في شمال العراق، مقابل تسليم الإقليم لـ250 ألف برميل نفط يوميًا، لتتولى شركة سومو الوطنية الاتحادية عمليات التصدير.

وتضمن الاتفاق النفطي، الذي أبرم في كانون الأول/ديسمبر 2014، أن يقوم إقليم كردستان العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميًا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميًا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في الإقليم.