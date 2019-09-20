مصر تعلن تحقيق أعلى معدل في إنتاج الغاز الطبيعي في سبتمبر

أعلنت وزارة البترول المصرية، ارتفاع معدل إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى معدلاته خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري، لوصوله إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة، وذلك جرّاء تزايد الاكتشافات الحديثة التي أضفت مزيدًا من كميات الغاز.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إن صناعة الغاز الطبيعي تشهد تحولات إيجابية هائلة في مصر خلال العامين الأخيرين، مع التوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيًا من إنتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.

وقال رئيس شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ”إيجاس“، المهندس أسامة البقلي، إن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ أعلى معدلاته في شهر سبتمبر ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة، وأنه تم إسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التي تم إعلان نتائجها في شهر شباط/فبراير الماضي.

وجدير بالذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر كان قد بلغ 6.8 مليار قدم مكعب يوميًا في شهر حزيران/يونيو الماضي، حيث استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز محليًا في شهر أيلول/سبتمبر 2018، نتيجة الانتهاء من وضع مراحل جديدة مكونة من 4 حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال.