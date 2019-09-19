هل طلبت السعودية من العراق تزويدها بنفط خام بعد الهجوم على أرامكو؟ 

نفت شركة النفط الوطنية العراقية ”سومو“، اليوم الخميس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تقديم السعودية طلبًا إلى الشركة لتزويدها بالنفط الخام، إثر الهجوم على معملين تابعين لشركة أرامكو.

وفي وقت سابق اليوم أوردت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن السعودية ”تواصلت مع شركاء دوليين، ومنهم العراق، في محاولة لتعويض نقص النفط الناجم عن الهجوم على شركة أرامكو”.

وذكرت شركة ”سومو“ في بيان مقتضب لها: ”لا وجود لهكذا طلب أو اتفاق بين الجانبين العراقي والسعودي“.

وأسفر الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لأرامكو في بقيق وخريص، يوم 14 أيلول/سبتمبر الجاري، عن انخفاض إنتاج المملكة من الخام إلى حوالي النصف وهبوط الإنتاج العالمي بنسبة 5%.

وقال المتحدث باسم وزارة السعودية العقيد الركن تركي المالكي، أمس الأربعاء ”إن طائرات مسيرة إيرانية من طراز دلتا وينج استُخدمت في الهجوم إضافة إلى صواريخ كروز“.