تركيا ترفع أسعار البنزين 0.36 ليرة للتر

رفعت تركيا أسعار البنزين بواقع 0.36 ليرة (0.06 دولار) للتر، ورفعت سعر وقود الديزل 0.34 ليرة للتر اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وفق بيان لاتحاد مشغلي محطات إمداد الطاقة والبنزين والغاز التركي.

لكن الزيادة الفعلية للأسعار في محطات الوقود ستكون 0.35 ليرة للبنزين و0.12 ليرة لوقود الديزل بسبب إعادة تطبيق نظام مقياس متحرك لدعم أسعار النفط.

والجزء من الزيادة الذي لن تتأثر به الأسعار بالمحطات سيُقابل بمساهمات من ضريبة استهلاك خاصة، وهو ما يشكل إعادة تفعيل لنظام المقياس المتحرك.

وبدءًا من تطبيق تعريفة المقياس المتحرك للوقود في أيار/مايو من العام الماضي وحتى تشرين الثاني/نوفمبر تم من خلال النظام جمع 8.3 مليار ليرة كإيرادات من ضريبة الاستهلاك الخاصة.