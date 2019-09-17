يونيبك الصينية تزيد مشترياتها من الخام الأمريكي بعد هجوم السعودية

قالت مصادر إن يونيبك، ذراع التجارة لسينوبك الصينية أكبر شركة تكرير في آسيا، استأجرت 4 ناقلات للنفط الخام على الأقل هذا الأسبوع من الولايات المتحدة، لتزيد مشترياتها من الخام الأمريكي بعد الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، ومع انحسار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

واستأجرت يونيبك مبدئيًا 3 سفن أفراماكس حمولتها نحو 750 ألف برميل، وناقلة عملاقة تستطيع حمل نحو مليوني برميل من الخام، بحسب مصدر ملاحي وبيانات رفينيتيف أيكون.

وتسبب الهجوم الذي وقع، يوم السبت، في توقف نصف إنتاج النفط السعودي، بما يعادل 5 بالمئة من الإنتاج العالمي، مما دفع الأسعار للصعود بقوة عند استئناف التعاملات، أمس الإثنين.