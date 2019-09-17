رئيس توتال الفرنسية: الهجوم على السعودية ستكون له عواقبه

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال، باتريك بويان، إن هجمات مطلع الأسبوع على منشأتي إنتاج نفط سعوديتين ستكون لها عواقبها، مضيفًا أنه ”يساوره قلق عميق“ إزاء الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء: ”شن هجوم على نصف إنتاج النفط السعودي ستكون له عواقبه… أخشى أن هذا الهجوم الكبير لن يمر دون رد. لا نعرف مآل كل هذا“.

وأوقف هجوم على منشأتين في قلب صناعة النفط السعودية، يوم السبت، تبناه الحوثيون، أكثر من نصف إنتاج المملكة وأوقد شرارة أكبر قفزة في أسعار الخام فيما يقرب من 30 عامًا.

لكن بويان هوّن من تداعيات تلك الطفرة على أسعار الوقود في فرنسا، مضيفًا: ”أمس ارتفعت أسعار النفط عشرة بالمئة، واليوم تفقد أربعة بالمئة… سنرى كيف سيتوازن كل هذا“.