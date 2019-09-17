وزير الطاقة الأمريكي: نتبنى نهج الترقب والانتظار حيال احتياطي النفط‎

قال وزير الطاقة الأمريكي ”ريك بيري“ اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ”لا تزال تتبنى نهج الترقب والانتظار“ بشأن ما إذا كانت ستستخدم احتياطي البترول الإستراتيجي لديها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، بعد هجمات في مطلع الأسبوع على البنية التحتية للنفط في السعودية.

وقال بيري للصحفيين خلال زيارة لفيينا ”بالنسبة لأسواق الطاقة، وجهني الرئيس بسحب نفط من احتياطي البترول الإستراتيجي إذا دعت الحاجة لذلك لتعويض أي اضطرابات محتملة… لكن بالنظر لأرقام الإمدادات نحن واثقون في أن السوق لا تزال تتلقى إمدادات جيدة“.