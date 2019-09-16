واشنطن: من المبكر الحديث عن سحب احتياطي النفط الاستراتيجي

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، الإثنين، إنّه من المبكر الحديث عن سحب بلاده كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي الخاص بها، لتلبية احتياجات السوق.

ووردت تصريحات بيري في مقابلة مع قناة (CNN) الأمريكية، من العاصمة النمساوية فيينا، على خلفية هجمات تعرض لها مجمعا بقيق وخريص النفطيان، ويتبعان أرامكو السعودية، السبت.

وذكر الوزير الأمريكي أنّ ”بلاده في الوقت الحالي تنتظر معلومات بشأن تقييم أثر الأضرار على المجمعين النفطيين، والفترة الزمنية اللازمة للعودة إلى النشاط الطبيعي“، مشددًا على أنّه ”من المبكر القيام بسحب فعلي من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، لعدم ظهور حاجة عالمية لضخ الخام.

ويعد مجمعا بقيق وخريص شرق السعودية القلب النابض لصناعة النفط في البلاد، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ ”بلاده مستعدة للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الخاص بها في السوق العالمية عند الضرورة“.

وذكر ترامب في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، أنّ ”بلاده ليست بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط“، مؤكدًا أنها ”ستدعم حلفاءها في المنطقة“.

وقال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، عقب هجوم السبت: ”حسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو“.

والسعودية أكبر مصدِّر للنفط الخام في العالم بمتوسط 6.4 مليون برميل يوميًا، وثالث أكبر منتج له بعد الولايات المتحدة وروسيا، بمتوسط 9.8 مليون برميل يوميًا.

وعلى وقع هذا الهجوم، قفزت عقود النفط الآجلة تسليم تشرين الثاني/نوفمبر، في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم، بنسبة 12.55 بالمئة أو 7.6 دولار إلى 67.75 دولار للبرميل بحلول الساعة (15:28 تغ).