وزير الطاقة الأمريكي: واثقون من ”متانة“ سوق النفط بعد هجوم السعودية

أعرب وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري يوم الاثنين عن اعتقاده أن استجابة سوق النفط للهجوم على منشأتي نفط بالسعودية مطلع هذا الأسبوع، ستكون إيجابية.

وقال بيري في كلمة أمام المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ”رغم جهود إيران الخبيثة، واثقون بشدة من متانة السوق وفي أن استجابتها ستكون إيجابية“.

وصعدت أسعار النفط ما يربو على 15 في المئة عند فتح الأسواق يوم الأحد بعد هجمات على منشأتي نفط في السعودية، السبت؛ ما أثر على أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية.