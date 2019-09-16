الإمارات: لدينا طاقة إنتاجية فائضة للنفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، إن بلاده تملك طاقة إنتاجية فائضة للنفط لمواجهة اضطراب محتمل للإمدادات بعد هجمات على منشآت النفط السعودية هذا الأسبوع.

وقال المزروعي للصحفيين في أبوظبي ”لدينا طاقة إنتاجية فائضة، هناك كميات يمكن استغلالها في الاستجابة الفورية“.

وأضاف أن ”من المبكر للغاية الدعوة لاجتماع طارئ لأوبك“.

وتعرضت منشأتا نفط سعوديتان لهجوم بطائرات مسيرة، يوم السبت، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

وأعلنت السعودية، صباح السبت، سيطرة فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو على حريقين نتجا عن الهجوم.

وقال التحالف العربي في اليمن، إنه ”سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المقدرات الوطنية، وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي“.