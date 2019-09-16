تقرير: فرص رفع الحظر جزئيًا عن نفط إيران تراجعت لمستوى صفر بعد ”هجومي أرامكو“

رأى تقرير لوكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، أن فرص رفع الحظر جزئيًا على صادرات النفط الإيرانية، باتت ”شبه معدومة“ بعد اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لطهران، بأنها وراء الاعتداءات على منشأتي نفط في السعودية مطلع الأسبوع الجاري.

ونقل التقرير عن جوليان لي، المحلل السابق في مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن الذي يملكه وزير النفط السعودي السابق زكي اليماني، أن ”فرص أي قرار للرئيس دونالد ترامب بتخفيف الحظر النفطي على إيران، تراجعت لمستوى صفر تقريبًا، بعد الاتهامات التي وجهها بومبيو لإيران بأنها متورطة في هجوم الطائرات المسيرة على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو“.

وأشار التقرير إلى أنه ”قبل الهجوم كانت هناك تكهنات متزايدة بأن يقرر ترامب إعادة نظام الإعفاءات لبعض الدول لشراء النفط الإيراني إلى جانب تزايد الاحتمالات بلقاء بين الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة هذا الشهر“.

وأضاف: ”لكن الآن أشكك كثيرًا في حدوث أي انفراج في الوضع بين واشنطن وطهران“.

واعتبر أن ”إعلان وزارة الخارجية الإيرانية التي نفت فيه الاتهامات الأمريكية، ليس كافيًا، وعلى طهران الآن العمل على كبح جماح الحوثيين“.

وأعلنت السعودية، صباح السبت، سيطرة فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو على حريقين نتجا عن الهجوم.

وقال التحالف العربي في اليمن، إنه ”سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المقدرات الوطنية، وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي“.