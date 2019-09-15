إيران تحتجز ناقلة نفط جديدة في الخليج

أعلنت إيران، الأحد، أن قوات الحرس الثوري ”أوقفت“ ناقلة نفط أجنبية على متنها طاقم من 11 شخصًا، بتهمة ”التهريب“، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وقال نائب قائد المنطقة الخامسة للقوات البحرية بالحرس الثوري في هرمزغان العقيد محمد نجفي إن الناقلة جرى ضبطها تحمل وقودًا مهربًا قرب ميناء لنجة التابع لمحافظة هرمزغان، جنوب إيران، المطلة على الخليج العربي.

واتهم الحرس الثوري الناقلة بأنها ”ضالعة بتهريب“ نحو 250 ألف لتر من الوقود في مياه الخليج، وعلى متنها 11 شخصًا، دون الكشف عن اسم السفينة أو وجهتها.

وأضاف المسؤول الإيراني أنّ عناصر الحرس الثوري وجدوا على متن الناقلة ”30 سلاحًا تنويرًا يدويًا يستخدم لغرض الاشتباك والفرار من القوات الأمنية“.

وأشار إلى ”تسليم الناقلة والطاقم والشحنة إلى السلطات المختصة في قضاء بندر لنجه، من أجل اتخاذ الإجراءات القضائية“، دون الكشف عن جنسيات المعتقلين والدولة التي تنتمي لها الناقلة.