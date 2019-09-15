بريطانيا: هجوم منشأتي النفط السعوديتين محاولة للإضرار بالأمن الإقليمي

ندد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، يوم الأحد، بالهجمات على منشأتي نفط سعوديتين، ووصفها بأنها محاولة لتعطيل إمدادات النفط العالمية.

وقال راب على تويتر: ”كانت محاولة طائشة للإضرار بالأمن الإقليمي، وتعطيل إمدادات النفط العالمية“.

وأضاف أن ”المملكة المتحدة تندد دون تحفظ بمثل هذا السلوك بشدة“.

وأشار إلى أنه ”تحدث في هذا الأمر في وقت سابق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو“.

وأعلنت السعودية صباح السبت، سيطرة فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو على حريقين نتجا عن الهجوم.

وقال التحالف العربي في اليمن، إنه ”سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المقدرات الوطنية، وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي“.