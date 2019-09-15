الاتحاد الأوروبي يحذر من تبعات هجمات ”أرامكو“

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، من ”تهديد حقيقي للأمن الإقليمي“ في الشرق الأوسط، بعد هجمات على منشأتين نفطيتين بالسعودية، هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية، وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني في بيان: ”هجوم الأمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي“.

وأضافت أنه ”وفي وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة، يقوّض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار“.

ودعت موجيريني إلى ”أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد“، لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل.