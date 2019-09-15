تقرير: اعتداء الحوثيين على ”أرامكو“ لن يؤثر على خطة طرح أسهمها في السوق

استبعدت شركة أبحاث أمريكية معروفة، أن تؤثر الاعتداءات الحوثية على خطة طرح بعض أسهم شركة ”آرامكو“ السعودية في السوق.

وجاء في تقرير لمجموعة ”يورازيا“ ومقرها في نيويورك، أن ”ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيتمسك بخطة طرح الأسهم ليثبت بأن المملكة وشركة ارامكو قادرتان على التعامل بفاعلية مع أي أعمال إرهابية وأخطار عسكرية.“

وأضافت في التقرير الذي نشرته وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية، اليوم الأحد، أنه ”قد يكون لتلك الهجمات تأثير على عملية تقييم القيمة السوقية للشركة لكنها لن تؤثر على خطة طرح الأسهم“.

ورأى التقرير أن ”الاعتداء الحوثي على منشآت أرامكو بمنطقتي بقيق وخريص سيكون له تأثير محدود جدًّا على الاهتمام العالمي في شراء أسهم الشركة التي تعتزم طرح نحو 5% من ملكيتها“.

وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن أن القيمة السوقية لشركة ”أرامكو“ أكبر شركة إنتاج نفط في العالم، تصل إلى ترليوني دولار نظرًا لضخامة احتياطها النفطي المثبت البالغ نحو 265 مليار برميل.