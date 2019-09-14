البيت الأبيض: أمريكا ملتزمة بضمان وفرة المعروض في أسواق النفط

أكد البيت الأبيض مساء اليوم السبت؛ أن الولايات المتحدة ”ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط“، وذلك في أعقاب هجوم لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية.

وقال جود دير، المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان، إن ”الولايات المتحدة تندد بقوة بهجوم اليوم على البنية التحتية الحيوية للطاقة.. العنف ضد المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي تعمق فقط الصراع وانعدام الثقة“.

وأشار المتحدث؛ إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في وقت سابق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهذا الشأن.