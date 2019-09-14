إيران: سننتهج سياسة الحد الأقصى من الإنتاج إذا رفعت أمريكا العقوبات

كشف الموقع الإليكتروني لوزارة النفط الإيرانية (شانا)؛ بأن طهران ستنتهج سياسة الحد الأقصى من الإنتاج إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على صناعة النفط الإيرانية.

ونقلت ”شانا“، عن وزير النفط بيجن زنغنه، قوله إن ”الحد الأقصى سيصبح سياسة وزارة النفط الإيرانية في حالة تخفيف العقوبات (الأمريكية) عن صناعة النفط الإيرانية“.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، كما وضع قيودًا أخرى من بينها التهديد بفرض عقوبات على أي دولة تستورد نفطًا من إيران، ما أدى إلى هبوط حاد في صادرات النفط الإيرانية.