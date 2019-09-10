بلومبرغ: أرامكو تختار بنوكًا منها ”غولدمان“ و“جيه.بي مورغان“ لأدوار في طرحها‎

أفادت بلومبرغ، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن أرامكو السعودية اختارت بنوكًا من بينها مجموعة ”غولدمان ساكس“ و“جيه.بي مورغان تشيس آند كو“ لأدوار رئيسة في طرحها العام الأولي المزمع.

وقالت ”بلومبرغ“ إن شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة أبلغت البنوك باختيارها، اليوم الثلاثاء، وإنها تعتزم ضم مزيد من المنسقين العالميين المشتركين للصفقة.

وأحجم بنك ”جيه.بي مورغان“ عن التعليق، في حين لم ترد أرامكو ولا غولدمان حتى الآن على طلبات للتعليق.

وكان مصدر أبلغ رويترز: أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن يضطلع ”جيه.بي مورغان“ و“مورجان ستانلي“ والبنك الأهلي التجاري، بأدوار قيادية وأنه من المرجح ضم سيتي وغولدمان ساكس، واتش.اس.بي.سي، ومجموعة سامبا المالية للبنوك المرتبة للطرح الأولي.