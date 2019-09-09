السعودية تخطط لإدراج ”أرامكو“ في السوق المحلية تدريجيًا

قالت مصادر مطلعة إن السعودية تخطط لإدراج 1% من شركة النفط الوطنية العملاقة ”أرامكو“ السعودية في بورصة الرياض قبل نهاية العام الجاري، و1% أخرى في عام 2020.

وترغب المملكة في طرح حوالي 5% من الشركة للاكتتاب العام في نهاية المطاف كحجر الزاوية لخطتها لتنويع موارد الاقتصاد السعودي، بدلًا من الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق الوظائف.

ولكن بدلًا من التوجه مباشرة صوب طرح عام أولي في سوق أسهم عالمية، تنوي الشركة القيام بإدراج تدريجي محلي أولًا، وفقًا لما قالته مصادر مطلعة.

وقال مصدر على دراية بالمرحلة الأولى من الإدراج المزمع: إن ”التفكير الحالي هو إدراج 1% هذا العام، ومثلها العام القادم، سيكون امتصاص هذا أسهل على سوق الأسهم“.

وأضاف المصدر: ”كلما كانت السيولة المستهدفة أصغر كان الطرح المحلي أسهل وأقرب“، مضيفًا أن الإدراج سيكون مفتوحًا للمستثمرين الأجانب المؤهلين.

تستعد ”أرامكو“ لبيع ما يصل إلى 5% بحلول 2020-2021، فيما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في العالم.

وأبلغت مصادر ”رويترز“ بأن الشركة ما زالت تجري مقابلات مع البنوك الراغبة في الفوز بأدوار في العملية، ومن المتوقع أن تعين مستشارين خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر الثاني، وهو مصرفي كبير: ”جرت حتى الآن نقاشات بخصوص الإدراج الرمزي لنسبة واحد أو 2% في البورصة السعودية، وهناك توافق على واحد بالمئة“. فيما لم ترد أرامكو حتى الآن على طلب للتعليق.

وبناءً على القيمة البالغة تريليونا دولار التي ترغب ”أرامكو“ في تحقيقها، فإن قيمة طرح 1% ستبلغ 20 مليار دولار، وهو رقم بالغ الضخامة للسوق المحلية.

لكن المحللين والمصرفيين يقولون إن التقييم الأوقع لأكبر شركة نفط في العالم هو 1.5 تريليون دولار.

وقالت المصادر إن الموعد الدقيق للإدراج في البورصة السعودية، الأكبر في الشرق الأوسط، لم يتقرر بعد. وقال مصدر ثالث إنه قد يُعلن خلال مؤتمر استثماري سنوي كبير من المقرر عقده في الرياض نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.