وزير النفط العراقي: ملتزمون باتفاق خفض الإنتاج

أكّد وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، الأحد، أن العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج، الذي سيتم مباشرته في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك، في بيان للغضبان، قبل مغادرته إلى الإمارات، على رأس وفد لحضور اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن ”أوبك“ لمراقبة الإنتاج، الذي يعقد نهاية الأسبوع الحالي.

وذكر البيان، أن إجمالي إنتاج العراق سيكون خلال فترة الأيام المقبلة أقل مما جرى إنتاجه خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى اضطراره لرفع الإنتاج؛ بسبب أشهر الصيف لزيادة الاستهلاك المحلي لتغطية الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية“.

وأضاف الغضبان أن ”العراق سيبدأ خفض الإنتاج الذي جرى الاتفاق عليه في كانون الثاني/يناير العام 2018، اعتبارًا من هذه الأيام، خاصة في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، حيث ستبدأ فعاليات صيانة المصافي، بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك المحلي بسب اعتدال المناخ، وعليه سيترتب أيضًا خفض استهلاك الكهرباء من النفط الخام“.

وأشار إلى وجود مباحثات جدية وصلت إلى مراحل متقدمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول تنظيم الإنتاج والتصدير في الإقليم وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى سياسات وخطط موحدة، بحيث يكون هناك دور كبير لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) فيما يخص عملية تنظيم التصدير، ما يؤدي إلى تعظيم الموارد المالية، وهو ما يساعد على التزام العراق بحصته حسب ما هو متفق عليه، ضمن الاتفاق مع دول ”أوبك“ وخارج ”أوبك“.