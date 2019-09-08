هل تعتزم السعودية تغيير سياستها النفطية بعد تعيين وزير جديد للطاقة؟

تترقب أسواق النفط العالمية، وخبراء الاقتصاد، ما سيترتب عليه تعيين وزير جديد للنفط في السعودية التي تنتج يومياً نحو عشرة مليون برميل من الخام، وتعد البلد الرئيس المؤثر في أسعار الطاقة العالمية والاتفاق العالمي حولها.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، أمراً ملكياً بتعيين نجله الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة بدلاً من الوزير خالد الفالح، ليصبح أول أمير سعودي يشغل هذا المنصب.

ويعتقد كثير من المحللين، أن التغيير الجديد في هرم الوزارة، يرتبط بخطط داخلية تتعلق بتجزئة المهام وتوزيعها على عدد كبير من المسؤولين ذوي الخبرة لإنجازها بشكل كامل وضمان تحقيق أهداف مشروع التغيير الشامل ”رؤية السعودية 2030“ الذي يشمل كل وزارات الحكومة.

فقبل تعيين الأمير عبدالعزيز في منصبه الجديد، جرى قبل أيام قليلة، فصل الوزارة إلى وزارتين، إحداها للطاقة والثانية للصناعة التي تعد أول وزارة من نوعها في المملكة.

كما شملت تلك التغييرات، تعيين رئيس جديد لشركة النفط الحكومية العملاقة (أرامكو)، بعد أن كانت هي ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحت إشراف الوزير المخضرم خالد الفالح.

ويقول اقتصاديون سعوديون، إن تعيين الأمير عبدالعزيز، يرتبط بسجله الأكاديمي والمهني العريق في قطاع النفط ووزارة الطاقة ومعاصرته لأكثر من وزير قبل أن يتولى منذ العام 2017 منصب وزير دولة لشؤون الطاقة.

ويعمل الأمير عبدالعزيز في قطاع الطاقة الحكومي منذ نحو 35 عاماً، بجانب كون دراسته الأكاديمية تتعلق بالقطاع ذاته، ومنذ العام 1987، لم يغب عن مناصب قيادية في الوزارة كنائب أو مستشار لوزراء النفط السعوديين السابقين.

وقال الاقتصادي السعودي فضل البوعينين، في تعليق على تعيين الوزير عبدالعزيز على رأس هرم وزارة الطاقة: ”الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ له سجل حافل بالإنجاز والعطاء والخبرات المتراكمة في النفط والاقتصاد والإدارة“.

وفقاً لنهج التغييرات التي جرت في السعودية خلال الفترة الماضية، من المتوقع أن يتولى الوزير السابق خالد الفالح، مهام قيادية في قطاع الطاقة ذاته، بينما تصبح مسؤولية الوزارة بيد الأمير عبدالعزيز، وتكون مهام القطاع قد توزعت على عدة أشخاص بينهم وزير الصناع الجديد بندر الخريف والرئيس الجديد لشركة ”أرامكو“ ياسر الرميان.

وتوقعت وكالة ”رويترز“ العالمية، أن يحافظ وزير الطاقة السعودي الجديد، على السياسة النفطية للمملكة، مستندةً إلى كونه أحد مهندسي المفاوضات بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في ”أوبك“ لخفض المعروض العالمي من النفط لدعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق.

والأمير عبد العزيز عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة ”أوبك“، ووصفه الإعلامي السعودي ومدير مجموعة قنوات ”إم بي سي“ في المملكة، محمد التونسي، بأنه ”وزير وزراء الطاقة خبرةً وعالميةً“.

وتعزز التغييرات الجديدة في قطاع الطاقة والصناعة السعودية، من التوجه السائد لدى قادة الرياض في الفترة الماضية، حيث يتم توزيع المهام على مسؤولين من ذوي التخصصات الأكاديمية والخبرة العملية الطويلة.

وفي أواخر العام الماضي، صدرت أوامر ملكية بتعيين حمد آل الشيخ في منصب وزير التعليم بدلاً من أحمد العيسى الذي تم تعيينه مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وفي فبراير/شباط الماضي، عينت أوامر ملكية أخرى، إبراهيم العساف في منصب وزير الخارجية بدلاً من عادل الجبير الذي تم تعيينه في منصب وزير دولة للشؤون الخارجية.

وتعمل الحكومة السعودية منذ العام 2016، على تطبيق بنود خطة تغيير عملاقة تستهدف تنويع مصار الدخل للاقتصاد السعودي وخفض نسب البطالة وتوفير منازل للسعوديين وتطوير منومات الصحة والتعليم والنقل.

ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد بين فترة وأخرى تغييرات في المناصب القيادية، سواء بضم أسماء جديد تتولى جزءاً من المهام، أو إعفاء أسماء أخرى لم ينجح أصحابها في تحقيق المهام المطلوبة منهم.