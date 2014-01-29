شل تبيع 23% في مشروع برازيلي إلى قطر

الدوحة - قالت رويال داتش شل الأربعاء، أنها اتفقت على بيع حصة نسبتها 23 % في مشروع نفط برازيلي إلى شركة قطر للبترول الدولية مقابل مليار دولار.

وستحتفظ شل بنسبة 50 % من المشروع المسمى باركي داس كونتشاس وستواصل إدارته.