شل تبيع 23% في مشروع برازيلي إلى قطر

شل تبيع 23% في مشروع برازيلي إلى قط...

الشركة ستحتفظ بنسبة 50 % من المشروع المسمى باركي داس كونتشاس وستواصل إدارته.

الدوحة - قالت رويال داتش شل الأربعاء، أنها اتفقت على بيع حصة نسبتها 23 % في مشروع نفط برازيلي إلى شركة قطر للبترول الدولية مقابل مليار دولار.

وستحتفظ شل بنسبة 50 % من المشروع المسمى باركي داس كونتشاس وستواصل إدارته.

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