رويترز: الرميان يتسلم مسؤولية لجنة طرح أرامكو السعودية

كشفت 5 مصادر مطلعة أن رئيس صندوق الثروة السيادي السعودي تولى رئاسة اللجنة التنفيذية المشرفة على خطط طرح أسهم في أرامكو السعودية للاكتتاب العام، وذلك من قبل تعيينه رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة هذا الأسبوع.

ووفق المصادر، فإن ياسر الرميان تسلم مسؤولية اللجنة من وزير المالية محمد الجدعان في يوليو تموز، مع تسارع الاستعدادات لعملية الإدراج.

وأحال متحدث باسم صندوق الثروة، صندوق الاستثمارات العامة، استفسارات إلى أرامكو، التي أحجمت بدورها عن التعليق، فيما لم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعليق.

ترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يريد بيع 5% في أرامكو في إطار خطة طموح لتحويل اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والحد من اعتماده على إيرادات الخام.

وتعطي الخطوة مؤشرًا مهمًا على أن المملكة تتأهب لتسريع إدراج محلي لأرامكو، عن طريق الاستعانة بالرميان لما له من خبرة عريضة في عمليات الطرح الأولي المحلية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تعيين الرميان محل وزير الطاقة خالد الفالح رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو، وفقد الفالح مقعده في مجلس إدارة الشركة مع تنامي زخم الاستعداد للبيع.

وقال الفالح على تويتر: إن تعيين الرميان ”خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام“.

وواجه الطرح العام، الذي كان مقررًا له بادئ الأمر 2017، تأجيلات متكررة. وتقول السلطات السعودية الآن إنه سيكون في 2020 أو 2021. وقال مصدر إن الرميان دعا لذلك الموعد.

وذكر مصدر آخر أن ترؤس الرميان إدراجات الأوراق المالية في الهيئة المنظمة لسوق الأسهم السعودية بين 2004 و2007 أهله لتسلم مسؤولية العملية من الجدعان، المحامي القديم.

وسبق أن شغل رئيس مجلس إدارة أرامكو الجديد، وهو مصرفي استثماري سابق، مقعدًا في مجلس إدارة البورصة السعودية.

وما زال وزير المالية عضوًا في اللجنة التنفيذية للطرح الأولي، التي تضم أيضًا وزير الاقتصاد محمد التويجري ومستشار الديوان الملكي فهد تونسي، حسبما ذكر اثنان من المصادر.

وفي آب أغسطس، قالت مصادر إن الخطة تتضمن إدراجًا محليًا في بورصة الرياض ثم طرحًا عالميًا في مرحلة لاحقة.

وطلبت أرامكو بالفعل من بنوك رئيسية تقديم مقترحاتها للاضطلاع بأدوار محتملة في الطرح العام الأولي، حسبما أوردته رويترز من قبل.