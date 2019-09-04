رئيس مجلس إدارة أرامكو الجديد: نعمل على الإعداد لإدراج الشركة‎

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، اليوم الأربعاء، قوله، إنه سيعمل مع الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة تمهيدًا للطرح العام الأولي لشركة إنتاج النفط العملاقة.

وأضاف الرميان: ”سأعمل مع زملائي في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية على ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والفاعلية“.

وتستعد أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، لطرح حصة تصل إلى 5% بحلول 2020-2021.

ويمثل بيع الحصة ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، وهي خطة يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تنويع اقتصاد السعودية وتقليص اعتماده على النفط.