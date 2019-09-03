مؤتمر النفط والمال يغير اسمه إلى منتدى معلومات الطاقة

يغير مؤتمر النفط والمال، أحد أهم مؤتمرات النفط والغاز على مستوى العالم، اسمه ليصبح منتدى معلومات الطاقة، تمشيًا مع التحول العالمي صوب الطاقة النظيفة في الحرب ضد تغير المناخ، حسبما قال منظموه اليوم الثلاثاء.

وتأتي الخطوة بعدما قررت صحيفة نيويورك تايمز، التي ترعى المؤتمر منذ انطلاقه قبل 40 عامًا، إنهاء رعايتها له.

وقالت الصحيفة، في بيان، اليوم إن رعاية المؤتمر ”مبعث قلق لنا“.

ويجتذب المؤتمر رؤساء كبرى شركات النفط والغاز العالمية مثل رويال داتش شل وبي.بي وتوتال.

وأصبح المؤتمر في السنوات الأخيرة مستهدفًا من نشطاء يحتجون على دور شركات الطاقة في تغير المناخ.

وفي العام الماضي، لصق المحتجون أنفسهم بأبواب الدخول، مما عطل أعمال المؤتمر.

ويلقى باللوم على حرق الوقود الأحفوري في الجانب الأكبر من تنامي انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تفضي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقالت إنيرجي إنتليغنس المنظمة للمؤتمر إن تغيير الاسم سيسري من العام المقبل.

وقالت الشركة المزودة لأخبار وبيانات القطاع: ”صناعة الطاقة تتغير، ومع تطور برنامج مؤتمرنا في الأعوام الأخيرة لمعالجة تحديات تغير المناخ وتحولات الطاقة، شعرنا أن مؤتمرنا بحاجة إلى هوية جديدة وتفويض جديد.“

وقال رئيس إنيرجي إنتليغنس، أليكس شيندلار، إن قرار نيويورك تايمز سرع خططًا للإعلان عن هوية جديدة للمؤتمر.