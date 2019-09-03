النفط ينخفض متأثرًا بالحرب التجارية ومخاوف من ارتفاع إنتاج أوبك

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، إذ تُلقي الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على الأسواق، كما تُضاف بيانات ضعيفة من كوريا الجنوبية إلى مخاوف بشأن الأسواق الناشئة وارتفاع في إنتاج ”أوبك“.

وتَراجَع الخام الأمريكي 26 سنتًا أو 0.5% إلى 54.84 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 06:44 بتوقيت غرينتش. بينما نزل خام القياس العالمي برنت 6 سنتات إلى 58.60 دولار للبرميل.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع رسومًا جمركية بنسبة 15% على بضائع صينية متنوعة، وبدأت الصين فرض رسوم جمركية جديدة على قائمة مستهدفة بقيمة 75 مليار دولار؛ ما يعمّق الحرب التجارية الدائرة منذ أكثر من عام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الطرفين لا يزالان يعتزمان اللقاء في وقت لاحق هذا الشهر لإجراء محادثات.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي الثلاثاء، أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بأقل من المتوقع في الربع الثاني، إذ تمت مراجعة الصادرات بالخفض في ظل النزاع التجاري الأمريكي الصيني الذي طال أمده.

ويُلقي تحرك الأرجنتين لفرض قيود على رؤوس الأموال الضَّوْء -أيضًا- على مخاطر في الأسواق الناشئة.

وارتفع إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ في آب/ أغسطس للمرة الأولى هذا العام، إذ طغت زيادة في إمدادات العراق ونيجيريا على كبح السعودية، أكبر منتج في المنظمة، لإنتاجها وفاقد في الإمدادات نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران.