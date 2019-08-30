المحللون يقلصون توقعات سعر النفط بسبب مخاوف الاقتصاد والتجارة

قلص المحللون توقعاتهم لسعر النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 16 شهرًا، متعللين بتراجع الطلب العالمي في ظل تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفق، وعدم التيقن السائد على صعيد التجارة الأمريكية الصينية، بحسب نتائج استطلاع أجرته وكالة ”رويترز“ اليوم الجمعة.

وتوقع 51 اقتصاديًا ومحللًا شملهم المسح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65.02 دولار للبرميل في 2019، بانخفاض نحو 4% عن توقع الشهر السابق البالغ 67.47 دولار ومقارنة مع متوسط يبلغ 65.08 دولار لخام القياس العالمي منذُ بداية العام الحالي.

وهذا أدنى متوسط متوقع للسعر برنت في 2019 منذُ شهر مارس/آذار لعام 2018.

وتقلص توقع عام 2019 لسعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل مستوياته منذُ شهر يناير/كانون الثاني 2018، عند 57.90 دولار للبرميل، لينزل عن توقع الشهر الماضي البالغ 59.29 دولار، وبلغ متوسط غرب تكساس 57.13 دولار هذا العام.

وقالت سوني كوماري، المحللة لدى ”ايه.ان.زد“: ”النزاعات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين وخطر التباطؤ الاقتصادي المتصاعد سيكونان عاملي تأثير محوري على الأسعار فيما بقي من العام الحالي وفي عام 2020“.

”قد يعمق نزاع تجاري ممتد التباطؤ الاقتصادي ويؤثر على نمو الطلب“.

وكان النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عاملًا رئيسيًا وراء تراجع أسعار النفط نحو 20% عن ذروة عام 2019 المسجلة في شهر أبريل/نيسان الماضي، مع إعلان بكين عن رسوم جمركية على واردات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي.

وخفف تراجع السعر أثر تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول، ولا يتوقع المحللون بالتالي أن تمدد المنظمة القيود لما بعد عام 2020.

وقال سيروس ديلاروبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري: ”عادة تصبح تكتلات المنتجين أقل استقرارًا عندما تكون الأسعار تحت ضغط، ويتصارع الأعضاء على الحصة السوقية، لن تشذ أوبك عن هذه القاعدة.“

في غضون ذلك، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي بين 0.9 و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2019، مقارنة مع توقع شهر يوليو/تموز البالغ 0.8 إلى 1.4 مليون برميل يوميًا.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية وأوبك في شهر أغسطس/آب توقعاتها لنمو الطلب في عام 2019.