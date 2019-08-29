أرامكو السعودية تدرس طرح الاكتتاب الأولي في بورصة طوكيو

المصدر: أ ف ب

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الخميس، أن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين، تبدأ الأولى في السعودية مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.

وأعلنت أرامكو خطتها لطرح نحو 5% من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021 في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها، أن الشركة العملاقة تدرس خطة لجمع ما يصل إلى 50 مليار دولار في إدراج في البورصة السعودية.

وأضافت أن أرامكو، أكبر شركة للطاقة في العالم، تفضل طوكيو للمرحلة الثانية لخطتها المقترحة.

وفي حال تأكد ذلك فإنه سيشكل نكسة لبورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ التي تسعى جميعها إلى الحصول على حصة من عملية الاكتتاب المنتظرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ومستشارين سعوديين قولهم: إن حالة عدم الوضوح السياسي في بريطانيا بسبب خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، والاحتجاجات في هونغ كونغ، قللت فرص الدولتين في استقطاب عملية الاكتتاب.

تعتبر خطة الاكتتاب حجر الزاوية لبرنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للإصلاح الاقتصادي.

وتهدف ”رؤية 2030“ التي طرحها محمد بن سلمان في 2016 إلى وقف ارتهان الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في المنطقة العربية، للنفط عبر تنويع مصادره.