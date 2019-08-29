ناقلة النفط الإيرانية ”غريس1“ تدخل المياه التركية

ذكرت وكالة أنباء ”سبوتنيك“ الروسية، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة ”أدريان داريا 1″، ”غريس 1“ سابقًا، المفرج عنها من قبل السلطات في مضيق جبل طارق، دخلت المياه التركية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في ميناء مرسين جنوب تركيا، قوله: ”إن ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها ستقوم بإفراغ حمولتها في ميناء مرسين التركي“، مؤكدًا أنها دخلت المياه التركية.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعلن الاثنين الماضي، أن بلاده باعت الناقلة ”أدريان داريا 1″، التي كانت تسمى في السابق ”غريس 1 “ وحملتها، إلى مشترٍ مجهول.

وقال آنذاك، في مؤتمر صحفي بطهران: ”لقد بعنا شحنات أدريان داريا النفطية، والمشتري هو مَن سيحدد الوجهة النهائية للناقلة“، دون تحديد هوية المشتري، حسب ما نقلت وكالة ”أسوشيتيد برس“.

وتحمل الناقلة 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، بقيمة 130 مليون دولار.

وأفرجت سلطات إقليم جبل طارق، في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي عن ناقلة النفط الإيرانية، بعد احتجازها بتهمة نقل النفط إلى سوريا في تحدٍّ لتجاوز العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد.