النفط يصعد مع تنامي الآمال بانفراجة في أزمة التجارة الصينية الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق تجارة مع الصين بعد تعليقات إيجابية من بكين، مما هدأ بواعث القلق بعد أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين البلدين والتي دفعت الأسواق للهبوط.

وصعد خام برنت 32 سنتًا بما يعادل 0.55 % إلى 59.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 1% في الجلسة السابقة ليسجل تراجعًا لليوم الثالث على التوالي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا أو 0.67 % إلى 54 دولارًا للبرميل، وكان قد انخفض 1% أمس الاثنين.

وعبر ترامب أمس الاثنين، عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها التوصل لاتفاق، بينما قال نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه، إن بكين تود تسوية النزاع من خلال ”مفاوضات هادئة“.

وقال هاري شيلينغوريان، محلل النفط لدى بي.إن.بي باريبا في لندن، ”في حين أن ‘التهدئة’ وتوقع هدنة مؤقتة في حرب التجارة ربما كان السبب وراء رفع المعنويات وأسعار النفط هذا الصباح، فإن حل النزاع التجاري الأمريكي الصيني سيستغرق وقتًا“.

وأضاف ”أسعار النفط تحصل على مهلة فيما يبدو من إعلانات الأسبوع الماضي الأمريكية والصينية عن إجراءات تجارية انتقامية.“

ونزلت أسعار النفط 20 % من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في نيسان/أبريل الماضي، ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي مما قد يضعف الطلب على النفط.