تقرير أمريكي يتوقع تراجع إيرادات ”أوبك“ العام الجاري

توقعت إدارة دراسات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية أن تتراجع إيرادات صادرات النفط لدول ”أوبك“ بنحو 107 مليارات دولار العام الحالي نتيجة قرار المنظمة وشركائها خفض الإنتاج لدعم الأسعار في السوق العالمي.

وقدرت الإدارة في تقرير نشرته الاثنين أن ينخفض دخل أعضاء ”أوبك“ البالغ عددهم 13 عضوًا من حوالي 711 مليار دولار العام الماضي إلى 604 مليارات دولار هذا العام، وأن يواصل تراجعه ليصل إلى 580 مليار دولار عام 2020.

وقال التقرير إن انخفاض الإيرادات هذا العام هو نتيجة تراجع إنتاج المنظمة وخاصة إنتاج المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر نفط في العالم، والتي قادت اتفاق خفض الإنتاج بالتنسيق مع روسيا، أكبر دولة منتجة للنفط خارج أوبك.

وكانت إيرادات ”أوبك“ التي تنتج ثلث إمدادات النفط في العالم قفزت بنسبة 32% العام الماضي من حوالي 538 مليار دولار عام 2017 نتيجة تحسن الأسعار.

وقفزت إيرادات السعودية التي تشكل نحو ثلث دخل منظمة ”أوبك“ من حوالي 172 مليار دولار عام 2017 إلى 237 مليار دولار العام الماضي، فيما ارتفعت من 56 مليارًا إلى 74 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة، ومن 45 مليارًا إلى 61 مليار دولار في الكويت، ومن حوالي 66 مليارًا إلى 91 مليار دولار في العراق، ومن 55 مليارًا إلى 67 مليار دولار في إيران، ومن حوالي 24 مليارًا إلى 30 مليار دولار في الجزائر، ومن 13 مليارًا إلى 21 مليار دولار في ليبيا.

ويقدر أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 67 دولارًا للبرميل هذا العام، مقابل حوالي 65 دولارًا العام الماضي، وفقًا لتوقعات اقتصادية.